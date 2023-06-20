Концерт группы Би-2 не состоится в Казахстане

Дело в том, что в области Казахстана Абай произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Музыканты "Би-2" хотели все вырученные средства на своем выступлении отдать пострадавшим.

Уполномоченная же по правам ребенка по вышеуказанной области Эльзира Жунусова призвала отменить мероприятие, которое запланировано на 21 июня в Семее, о чем информирует Press.kz.

Чиновница убеждена, что проведение концерта неуместно, когда в стране погибли люди.

С момента трагедии и объявления общенационального траура не прошло еще и 10 дней.

Ранее сообщалось, что вокалист "Би-2" пополнил ряды иностранных агентов РФ.