Концерт группы Би-2 не состоится в Казахстане

Дело в том, что в области Казахстана Абай произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Музыканты "Би-2" хотели все вырученные средства на своем выступлении отдать пострадавшим.
Уполномоченная же по правам ребенка по вышеуказанной области Эльзира Жунусова призвала отменить мероприятие, которое запланировано на 21 июня в Семее, о чем информирует Press.kz.
Чиновница убеждена, что проведение концерта неуместно, когда в стране погибли люди.
С момента трагедии и объявления общенационального траура не прошло еще и 10 дней.
Ранее сообщалось, что вокалист "Би-2" пополнил ряды иностранных агентов РФ.
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