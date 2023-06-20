Грызуны в доме на даче: как сделать, чтобы они не завелись

Кроме того, что от грызунов страдает дом и посадки, соседство с ними - вещь опасная. Они являются переносчиками вирусов и других опасных болезней.

Для того чтобы эти "нехорошие существа" не завелись в доме на даче или в деревне, нужно соблюдать некоторые правила.

В жилище должна быть чистота и отсутствие остатков еды и корма для животных.

Продукты должны храниться в таре и месте, недоступных для грызунов.

На придомовой территории не должно быть скопления разного рода хлама.