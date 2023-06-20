Галкин отказался говорить о Пугачевой, покинувшей Россию с началом СВО

Борис Галкин убежден, что исполнительница Алла Пугачева зря думала, что является незаменимой для РФ и жителей государства.

Комментарии же по поводу поведения Аллы Борисовны актер считает лишенными смысла.

Галкин заявил, что "обсасывание" всех моментов жизни уехавшей артистки, ему очень сильно надоело.

Он отметил, что в наших реалиях существуют гораздо более интересные темы для обсуждения, чем те, что касаются актеров и певцов, пребывающих за рубежом.