Галкин отказался говорить о Пугачевой, покинувшей Россию с началом СВО

11:32 2023-06-20

Актер Борис Галкин на вопрос представителей СМИ о том, что думает о поведении певицы Аллы Пугачевой в сложившейся ситуации, ответил, что данная тема не подлежит обсуждению.

Борис Галкин убежден, что исполнительница Алла Пугачева зря думала, что является незаменимой для РФ и жителей государства.

Комментарии же по поводу поведения Аллы Борисовны актер считает лишенными смысла.

Галкин заявил, что "обсасывание" всех моментов жизни уехавшей артистки, ему очень сильно надоело.

Он отметил, что в наших реалиях существуют гораздо более интересные темы для обсуждения, чем те, что касаются актеров и певцов, пребывающих за рубежом.

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