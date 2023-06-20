Лукашенко: американцы раскололи Европу, лишив её страны суверенитета

20 июня стартовала встреча Александра Лукашенко с министрами иностранных дел стран Организации договора о коллективной безопасности, где президент сообщил, что лидеры ЕС упрекают государства ОДКБ в потере независимости. По словам Лукашенко, именно европейские страны потеряли суверенитет.

Александр Лукашенко уверен, что правительство Соединённых Штатов раскололо Евросоюз, лишив его субъектов суверенности и заставив покупать энергоносители в 3-5 раз дороже, хотя ранее они могли приобретать аналогичные ресурсы у Москвы существенно дешевле.