Простой и эффективный способ спасения урожая лука от луковой мухи

Главное в ситуации с луковой мухой - принять меры своевременно, а также использовать действенное средство в борьбе с вредителем.

Нашатырный спирт, а вернее состав на его основе, является спасением от насекомого.

Готовить раствор следует так: на большое ведро воды понадобится 1 столовая ложка аптечного средства. Содержимое емкости следует тщательно перемешать, перелив после в лейку.

Такой полив обеспечит избавление от луковой мухи. Также жидкость эффективна в борьбе с морковной мухой.

После процедуры грунт требуется взрыхлить.