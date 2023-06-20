Лукашенко проводит встречу с главами МИД стран ОДКБ в Минске

20 июня Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" рассказал, что сегодня в Минске стартовала встреча Александра Лукашенко с главами внешнеполитических ведомств стран Организации договора о коллективной безопасности. В сообщении "Пула Первого" утверждается, что ключевой темой обсуждений будет ситуация вокруг ОДКБ и способы противодействия внешним угрозам.

Сам Александр Лукашенко утверждает, что на границах стран-участниц блока сложилась напряжённая обстановка, требующая адекватной реакции организации.