Сорняки после прополки не нужно выбрасывать, их можно с пользой применять на дачном участке

Универсальное средство из сорняков готовится на воде. Зеленую массу измельчают и укладывают в пластиковую бочку.
Сорная трава заливается водой, емкость закрывается крышкой. Состав настаивается на солнце 2 недели для брожения.
Средство процеживается и разбавляется водой. Поливаются растения как под корень, так и на листья.
В случае нехватки фосфора или калия нужны донник, чертополох или сныть.
Для восполнения азота понадобятся мокрица, клевер, лебеда.
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