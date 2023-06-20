Сорняки после прополки не нужно выбрасывать, их можно с пользой применять на дачном участке

Универсальное средство из сорняков готовится на воде. Зеленую массу измельчают и укладывают в пластиковую бочку.

Сорная трава заливается водой, емкость закрывается крышкой. Состав настаивается на солнце 2 недели для брожения.

Средство процеживается и разбавляется водой. Поливаются растения как под корень, так и на листья.

В случае нехватки фосфора или калия нужны донник, чертополох или сныть.

Для восполнения азота понадобятся мокрица, клевер, лебеда.