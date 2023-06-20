Сыну Киркорова Мартину пришлось выложить 10 000 000 рублей на свою модную коллекцию

Совсем скоро Мартину Киркорову исполнится 11 лет. Его звездный отец приготовил для сына царский подарок.
Мальчик в свой день будет дизайнером одежды.
Модельер Аника Керимова в интервью StarHit призналась, что, увидев рисунки звездного ребенка, предложила ему и его отцу сделать совместную коллекцию.
Керимова утверждает, что наследник исполнителя имеет явный талантлив в области создания модной одежды.
За основу будущей коллекции Киркорова младшего дизайнер взяла 15 его эскизов. В конечном итоге линейка получилась более масштабной, так как к ней были добавлены еще 10 образов, соответствующие цветовой гамме одежды Мартина.
Модели сшиты из натурального шелка, украшены камнями Сваровски и перьями, на них присутствует вышивка.
Стоимость коллекции - 10 000 000 российских рублей.
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