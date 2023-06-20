Ошибка, способная превратить такой сидерат, как горчица в сорняк

Горчица - культура, которая быстро всходит, содержит эфирные масла, уничтожающие вредителей и спасающие от заболеваний. Посеять ее очень легко, так как семена растения не нужно готовить.
Но есть одно но... Дело в том, что горчица, обладающая массой полезных свойств, имеет и недостаток.
Растение-сидерат может стать сорняком, если его скосить не вовремя.
Вредной культурой горчица становится, когда зацветает.
После цветения теперь уже сорная трава - горчица "распространяет самосевом" свои семена по всему дачному участку.
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