Ошибка, способная превратить такой сидерат, как горчица в сорняк

Горчица - культура, которая быстро всходит, содержит эфирные масла, уничтожающие вредителей и спасающие от заболеваний. Посеять ее очень легко, так как семена растения не нужно готовить.

Но есть одно но... Дело в том, что горчица, обладающая массой полезных свойств, имеет и недостаток.

Растение-сидерат может стать сорняком, если его скосить не вовремя.

Вредной культурой горчица становится, когда зацветает.

После цветения теперь уже сорная трава - горчица "распространяет самосевом" свои семена по всему дачному участку.