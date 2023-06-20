Ошибка, способная превратить такой сидерат, как горчица в сорняк

13:13 2023-06-20

В дачном деле нужно многое знать, чтобы не навредить растениям. К примеру, горчица, считающаяся отличным сидератом, может только навредить "обитателям участка", если допустить одну ошибку.

Горчица - культура, которая быстро всходит, содержит эфирные масла, уничтожающие вредителей и спасающие от заболеваний. Посеять ее очень легко, так как семена растения не нужно готовить.

Но есть одно но... Дело в том, что горчица, обладающая массой полезных свойств, имеет и недостаток.

Растение-сидерат может стать сорняком, если его скосить не вовремя.

Вредной культурой горчица становится, когда зацветает.

После цветения теперь уже сорная трава - горчица "распространяет самосевом" свои семена по всему дачному участку.

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