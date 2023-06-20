Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей, аналогичный штраф грозит Apple

Днём 20 июня мировой судья Таганского районного суда Москвы вынес постановление о назначении штрафа в размере четырёх миллионов рублей компании Telegram, руководство которой отказалось удалять 32 канала с информацией, дискредитирующей подразделения армии России в зоне спецоперации на Украине.

Также в суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол Роскомнадзора в отношении американской компании Apple, обвиняющейся в распространении фейковой информации о российских войсках. Известно, что руководству Apple тоже грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.