Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей, аналогичный штраф грозит Apple

13:15 2023-06-20

Суд Таганского района Москвы вынес постановление о штрафе мессенджеру Telegram за отказ удалять материалы, дискредитирующие армию России.

Днём 20 июня мировой судья Таганского районного суда Москвы вынес постановление о назначении штрафа в размере четырёх миллионов рублей компании Telegram, руководство которой отказалось удалять 32 канала с информацией, дискредитирующей подразделения армии России в зоне спецоперации на Украине.

Также в суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол Роскомнадзора в отношении американской компании Apple, обвиняющейся в распространении фейковой информации о российских войсках. Известно, что руководству Apple тоже грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.