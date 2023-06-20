Зеленский назначил Мельника послом Украины в Бразилии

20 июня Владимир Зеленский подписал президентский указ о назначении Андрея Мельника послом Украины в Бразилии. Ранее Мельник был украинским дипломатическим представителем в Берлине, откуда его отозвали в Киев из-за ряда провокационных высказываний.

Известно, что на посту посла Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно восхвалял украинского националиста Степана Бандеру, обвиняя правительство ФРГ в нежелании оказывать военную помощь Киеву. Также Мельник выступал с критикой немецкого канцлера Олафа Шольца, называя его "обиженной ливерной колбасой".