Лукашенко: Грузия «наелась» обещаний Запада и мечтает вернуться на рынки СНГ

20 июня в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с министрами иностранных дел государств ОДКБ, где белорусский президент публично заявил о желании правительства Грузии сбывать свои товары в экономическом пространстве СНГ.

По мнению Лукашенко, администрация Тбилиси устала от обещаний западных лидеров, поскольку грузинские власти понимают, что рынки сбыта сейчас строго поделены, а производимая Грузией продукция на Западе никому не нужна. В то же время белорусский президент верит, что грузинские товары будут пользоваться спросом на постсоветском пространстве.