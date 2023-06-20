Костомаров снова отказался работать с психологом

Роман Костомаров прошел только несколько сеансов психотерапии весной, а нужен целый курс.

Медики не устают убеждать звездного пациента в необходимости такой работы над собой под контролем специалиста.

Костомаров лежит в отдельной палате. Протезирование пока не сделано по той причине, что все протезы, которые приносились, не подошли звезде ледовых шоу: он снимал конструкции и сильно нервничал.

Не так давно спортсмен выходил на связь и признавался, что медикам удалось сделать невозможное. Они подарили фигуристу жизнь.

Медработкики не скрывают, что психологическое состояние Романа оставляет желать лучшего. Он склонен к нервным срывам, а его жизнь в обычном обществе пока невозможна.