Костомаров снова отказался работать с психологом

Роман Костомаров прошел только несколько сеансов психотерапии весной, а нужен целый курс.
Медики не устают убеждать звездного пациента в необходимости такой работы над собой под контролем специалиста.
Костомаров лежит в отдельной палате. Протезирование пока не сделано по той причине, что все протезы, которые приносились, не подошли звезде ледовых шоу: он снимал конструкции и сильно нервничал.
Не так давно спортсмен выходил на связь и признавался, что медикам удалось сделать невозможное. Они подарили фигуристу жизнь.
Медработкики не скрывают, что психологическое состояние Романа оставляет желать лучшего. Он склонен к нервным срывам, а его жизнь в обычном обществе пока невозможна.
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