Константинов: рабочая группа считает безосновательной передачу Крыма УССР в 1954 году

Во вторник, 20 июня, глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что рабочая группа из состава местных депутатов проанализировала вопрос передачи полуострова Никитой Хрущёвым в пользу УССР в 1954 году. По данным Константинова, рабочая группа пришла к выводу, что передача Крыма под контроль Киева была безосновательной.

Также Владимир Константинов выразил уверенность в том, что крымский парламент будет добиваться отмены всех положений о передаче Крыма УССР, поскольку решение Хрущёва является "произволом".