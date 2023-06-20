Константинов: рабочая группа считает безосновательной передачу Крыма УССР в 1954 году

14:18 2023-06-20

Владимир Константинов рассказал о результате деятельности рабочей группы крымского парламента, которая анализировала вопрос правомерности передаче Крыма Украинской ССР.

Во вторник, 20 июня, глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что рабочая группа из состава местных депутатов проанализировала вопрос передачи полуострова Никитой Хрущёвым в пользу УССР в 1954 году. По данным Константинова, рабочая группа пришла к выводу, что передача Крыма под контроль Киева была безосновательной.

Также Владимир Константинов выразил уверенность в том, что крымский парламент будет добиваться отмены всех положений о передаче Крыма УССР, поскольку решение Хрущёва является "произволом".