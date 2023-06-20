ГД приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту

20 июня в ходе пленарного заседания Государственной думы России парламентарии приняли закон о призыве осужденных граждан на воинскую службу по контракту с Министерством обороны РФ. Отмечается, что на службу в армию по контракту могут быть призваны все осужденные, за исключением совершивших тяжкие преступления.

Также в тексте законопроекта подчёркивается, что призыв осужденных на службу в Вооружённые силы по контракту может быть произведён только в условиях мобилизации, военного положения или военного времени.