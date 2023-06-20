Абрикос не плодоносит: какие ошибки допущены и как их исправить

В случае отсутствия сильных морозов и заморозков в весенний и зимний периоды дело кроется в недостатке необходимых микроэлементов.
Также нельзя забывать и о пике урожайности, который, как правило, приходится на возраст дерева в 5-7 лет. После показатели снижаются.
Отсутствие плодов очень часто связано с нехваткой минералов.
Случается это не только после холодной весны. Абрикос может даже красиво цвести, а плодов не даст, так как дачник увлекся народными подкормками.
Урожая может не быть и из-за возраста дерева. В этом случае культуру нужно омолодить посредством специальной обрезки.
Проводят процедуру по правилам на протяжении нескольких лет. Обрезка абрикоса только в один сезон только усугубит ситуацию.
После грамотно проведенной обрезки должны появится молодые побеги, а далее завязи и долгожданные плоды.
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