Клещи на участке: как определить наличие вредных насекомых

Существует способ, который поможет с точностью определить, присутствует ли на даче опасное кровососущее насекомое или можно спать спокойно.

Какого-то специализированного для этих целей оборудования не нужно.

Понадобится только отрез белой ткани 1 м на 1 м размером.

Приготовленный лоскут прикрепляется к ветке как флаг. Далее нужно не спеша пройтись по даче и провести тканью по траве и кустарникам.

Проверку нужно осуществлять после того, как сойдет утренняя роса.

Ткань нужно изучать на предмет наличия клещей с нижней стороны. Если опасные насекомые есть на участке, то они непременно "клюнут на приманку".