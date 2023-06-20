Клещи на участке: как определить наличие вредных насекомых

Существует способ, который поможет с точностью определить, присутствует ли на даче опасное кровососущее насекомое или можно спать спокойно.
Какого-то специализированного для этих целей оборудования не нужно.
Понадобится только отрез белой ткани 1 м на 1 м размером.
Приготовленный лоскут прикрепляется к ветке как флаг. Далее нужно не спеша пройтись по даче и провести тканью по траве и кустарникам.
Проверку нужно осуществлять после того, как сойдет утренняя роса.
Ткань нужно изучать на предмет наличия клещей с нижней стороны. Если опасные насекомые есть на участке, то они непременно "клюнут на приманку".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__