МИД России: действие зерновой сделки завершится 18 июня

Пресс-служба Министерства иностранных дел России информирует, что вероятным временем прекращения работы зерновой сделки станет 18 июля, поскольку Москва прекратит своё участие в данном документе.

Накануне Владимир Путин сообщил, что в настоящий момент он анализирует возможность выхода России из черноморских соглашений по вывозу зерна из Украины, поскольку пророссийская часть стамбульских договорённостей об экспорте российских аммиака и сельскохозяйственных товаров не выполняется.

Также Путина напомнил, что ВСУ используют зерновые коридоры для обстрела российских кораблей в Чёрном море, нарушая любые договорённости.