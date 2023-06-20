Кортнев принес извинения полицейскому, которому показал средний палец

15:25 2023-06-20

Солист популярной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев некрасиво повел себя по отношению к новосибирскому стражу порядка, когда выступал в городе с концертом. Исполнитель принес свои извинения государственному служащему.

Алексей Кортнев разместил в собственных соцсетях видео, в котором извиняется перед сотрудником полиции Новосибирска, которому показал неприличный жест.

Неприятный случай произошел перед выступлением музыканта в российском городе.

Музыкант разозлился из-за того, что его выступление было отменено.

Кортнев признался, что сильно нервничал в тот момент. В итоге он показал средний палец одному из полицейских города, который прибыл на задымление концертной площадки.

Исполнитель сообщил, что извинился перед стражем порядка лично, а теперь приносит ему еще раз извинения публично.

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