Морковь вырастет сладкой, сочной и крупной, если соблюдать при посадке определенные правила

Правильная подкормка, которую внесли в срок - вот, что нужно для отличного урожая моркови.

В этом случае нельзя забывать определенные правила.

Удобрение готовится на основе селитры (25 гр.), суперфосфата (30 гр.), калийной соли (30 гр.) и 10 л воды.

Все компоненты поочередно добавляются в воду и перемешиваются. Дождавшись полного растворения в воде сухих веществ, можно приступать к поливу.

Процедура осуществляется 3 раза. Интервал между повторами - 3 недели.

Удобрение вносится в почву вечером, перед чем ее нужно полить простой водой.

Также овощ "уважает" перепревший навоз или торф в качестве питания земли, где он растет.