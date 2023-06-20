Вайкуле пообещала, что никогда больше не приедет в Россию

Лайма Вайкуле видит свою жизнь теперь только в Латвии. Ни о какой России она и слышать не желает.
Артистка заявила, что больше никогда не приедет в РФ.
Своим отношением к стране, где сделала карьеру, Вайкуле поделилась в интервью рижскому изданию "ТВнет".
Общаясь с представителями СМИ, латвийская исполнительница рассказала и о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Знаменитость заявила, что она и российские звезды думают одинаково, у них схожие взгляды на многие ситуации в мире.
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