Вайкуле пообещала, что никогда больше не приедет в Россию

Лайма Вайкуле видит свою жизнь теперь только в Латвии. Ни о какой России она и слышать не желает.

Артистка заявила, что больше никогда не приедет в РФ.

Своим отношением к стране, где сделала карьеру, Вайкуле поделилась в интервью рижскому изданию "ТВнет".

Общаясь с представителями СМИ, латвийская исполнительница рассказала и о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Знаменитость заявила, что она и российские звезды думают одинаково, у них схожие взгляды на многие ситуации в мире.