Кроты на даче: как прогнать животных с участка, не используя средства, приводящие к их гибели

Кроты не только перерывают весь огород, они еще и перегрызают корни, что ведет к гибели растений.
Если кротов много, то можно сказать до свидания урожаю любых культур.
Существует гуманный способ избавления от животных. Все очень просто. Нужно просто взять остатки еды, завернуть их в газету и оставить у норы крота.
Эти звери не переносят посторонние запахи, а потому можно прогнать их с помощью эфирных масел.
Этому методу нужно следовать долгое время, чтобы навсегда прогнать "гостей" с участка.
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