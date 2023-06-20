Кроты на даче: как прогнать животных с участка, не используя средства, приводящие к их гибели

Кроты не только перерывают весь огород, они еще и перегрызают корни, что ведет к гибели растений.

Если кротов много, то можно сказать до свидания урожаю любых культур.

Существует гуманный способ избавления от животных. Все очень просто. Нужно просто взять остатки еды, завернуть их в газету и оставить у норы крота.

Эти звери не переносят посторонние запахи, а потому можно прогнать их с помощью эфирных масел.

Этому методу нужно следовать долгое время, чтобы навсегда прогнать "гостей" с участка.