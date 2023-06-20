Слива избавляется от плодов зелеными: как не лишиться урожая

Самое первое, на что нужно обратить внимание, количество влаги, которая питает поверхностную корневую систему плодового дерева.

Культура "уважает" полив, поэтому грунт, где она растет, важно увлажнить до 0,5 м.

Слива не простит, если ее не подкармливать на постоянной основе, так как это плохо отразится на урожае - питание нужно вносить в 3 этапа.

Весной и ранним летом нужно насытить корни плодового дерева азотом посредством внесения коровяка, птичьего помёта и настоя из трав.

В начале и середине лета надо удобрить сливу гуматом калия в жидком виде, растворив 3, 5 столовых ложки средства в 10 л воды.

После сбора урожая обеспечьте дерево фосфорно-калийным удобрением – минеральные удобрения можно заменить древесной золой.

Также в весенний период нужно осуществить пристволовое мульчирование дерева перегноем с доломитовой мукой.

Зелёными сливы могут опадать также из-за нашествия вредных насекомых.