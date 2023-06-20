Внучка покойного Зайцева Маруся считает нового наследника деда Кривенко мошенником

Отношение внучки покойного модельера Вячеслава Зайцева Маруси, которой он оставил свое дело, к новому претенденту на наследство ее знаменитого деда, модели Эдуарда Кривенко, прозвучало в эфире популярной передачи "Малахов" на канале ТВ "Россия 1".

Кривенко утверждает, что Зайцев незадолго до кончины сообщил, что все завещает ему. Родные кутюрье возмущены наглостью мужчины.

Маруся сообщила, что Эдуард не контактировал с ее дедушкой с 2014 года и не участвовал в его показах с того времени. Оказывается, модель поймали на мошенничестве, когда он продавал участие "моделям" в показах за 300 000 российских рублей.

Экс-помощник Зайцева Николай Головин также считает, что Кривенко "мелет чушь" насчет наследства.