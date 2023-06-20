Эксперты в дачном деле нашли средство для защиты огурцов от жары

Для изготовления состава понадобятся продукты питания: "Cola" 1 л), пиво (1 л) и вода (10 л).

Пиво и лимонад оставляют открытыми, чтобы вышел весь газ, далее их добавляют в воду.

Полив чудо-средством осуществляется утром или вечером с интервалом в 1 неделю.

Дачники со стажем утверждают, что калий, фосфор и дрожжи, содержащиеся в напитках, отлично влияют на огурцы. Ортофосфорная кислота защищает урожай овощей.

Благодаря дрожжам качество плодов под воздействием жары не пострадает.