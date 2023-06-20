Вода в бочке для полива цветет: как избежать этого неприятного явления

Многие растения не простят полива холодной водой из шланга.

По этой причине садоводы-огородники прогревают воду, наполняя ее бочки. Но есть одна проблема - жидкость может начать цвести. Избежать неприятного явления помогут 3 способа.

Первое - в воду можно добавить щепотку марганцовки. Также поможет закрывание воды в бочке крышкой, что позволяет жидкости еще и медленнее испаряться.

Также вода не будет цвести, если в нее кинуть пару водных растений. К примеру, наяду или роголистник.