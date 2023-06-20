Арбенина сообщила, что ее чуть не парализовало при падении с лестницы

Своими воспоминаниями Диана Арбенина поделилась в интервью на Авторадио.

По словам певицы, в мае она хотела побаловать бас-гитариста и главного технического специалиста Сергея Макарова, работающего в студии над композицией.

Артистка несла коллеге черешню, но споткнулась и неудачно упала с крыльца. Встать она не смогла и стала терять сознание, успев позвонить музыканту, чтобы тот пришел на помощь.

Макаров доставил вокалистку в больницу, где той поставили диагноз - перелом отростков позвоночника. У Арбениной стали отниматься ноги и она опасалась того, что ее парализует.

Реабилитация была пройдена, а 16 июня певица смогла выступить с концертом.