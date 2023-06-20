Зонтики на укропе: что делать, если они вырастают вместо сочной зелени

Во-первых, есть вид укропа, "из которого вырастают зонтики".

Также есть способ, позволяющий растению "пускать зонтики" только к самой осени.

Для того чтобы ароматная зелень радовала все лето, нужно соорудить мешочки из марли, поместив в них семена, вымачивать их 3 дня в горячей воде (50 гр.).

Потом семя укладывается на влажную ткань и накрывается кусочком такого же лоскута. Держать их нужно при комнатной температуре 5 дней до тех пор, пока не появятся всходы.

Сажаются подготовленные семена кучками (не рядами) в лунки до 10-15 см в глубину.