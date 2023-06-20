Ошибка дачников при поливе лука, которая приведет к тому, что головки растения не будут крепкими

С появления первого листа лук активно наращивать перо. В это время нужно хорошо поливать грунт.

Корень растения находится в верхнем слое почвы, который быстро высыхает.

Интенсивное увлажнение почвы ведется до появления первых листьев. Далее частоту полива можно снизить.

Земле необходимо давать время просохнуть, но это не значит, что в воде лук уже не нуждается.

Когда почти "готовый" овощ дозревает в земле, количество влаги сводится до минимума, чтобы не было загнивания.