Ошибка дачников при поливе лука, которая приведет к тому, что головки растения не будут крепкими

22:01 2023-06-20

Лук - овощ, который может долго храниться, но только в том случае, если качество урожая овоща соответствует. Неправильный полив растения может привести к тому, что вырастут некрепкие и мелкие головки.

С появления первого листа лук активно наращивать перо. В это время нужно хорошо поливать грунт.

Корень растения находится в верхнем слое почвы, который быстро высыхает.

Интенсивное увлажнение почвы ведется до появления первых листьев. Далее частоту полива можно снизить.

Земле необходимо давать время просохнуть, но это не значит, что в воде лук уже не нуждается. 

Когда почти "готовый" овощ дозревает в земле, количество влаги сводится до минимума, чтобы не было загнивания.

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