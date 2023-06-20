Троянова прокомментировала исчезновение сериала Ольга из онлайн-кинотеатров, где актрисе досталась роль главной героини

Удивительно, но сериал "Ольга", где Яне Трояновой досталась главная роль, был доступен в Сети буквально вчера.
В настоящее время проект исчез с сервиса "ТНТ Премьер" и других онлайн-кинотеатров.
Последнюю часть многосерийной картины стали транслировать с 10 апреля текущего года.
Также с "ТНТ Премьер" убрали и другие проекты, где появляется Троянова.
Сама артистка заявила, что не знает, как к этому относиться, так как у нее есть масса других проблем, требующих решения. Удаление ее работы из онлайн-кинотеатров артистка назвала последним, о чем она подумала бы.
Знаменитость поделилась откровением по поводу в интервью порталу "Дождь".
Троянова уехала из РФ осенью 2022 года. Сейчас селебрити проживает во Франции.
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