Подкормка для огурцов, от которой не желтеют листья

Предлагаемой подкормкой дачники пользовались еще в советское время и применяют до сей поры.

На большое ведро воды (10 л) понадобится коровяк (1 л), суперфосфат (30гр.), мочевина (10 гр.) и сульфат калия (10гр.).

Так как суперфосфат растворяется в воде с трудом, нужно готовить вытяжку.

Удобрение вносят после посадки и после появления первой завязи. Количество компонентов изменяется - берется по 15 гр. мочевины и сульфата (больше поправок нет).

Раствор является отличным питанием для огурцов, позволяющим им хорошо приживаться в новой окружающей среде. Подкормка гарантирует получение урожая, который порадует своим обилием.

Применяют средство и при проблемах с ростом листьев и плодов.