Советы экспертов по удалению мха и лишайника с яблони, снижающих урожайность

Мох - споровое нецветущее растение. Он скапливается, образуя растительную массу на дереве и иных поверхностях.

Лишайник же сложно снять с коры, не повредив ее.

Очистить дерево от "гадости" поможет одно эффективное средство. На 10 л горячей воды нужен 1 кг соли, 2 кг золы и 2 хозяйственных мыла.

Состав доводится до кипения и остужается, чтобы высокая температура не повредила кору. Далее проводится обработка ветвей и ствола.

Полезно знать, что лишайник появляется вследствие плохой вентиляции кроны, чрезмерного числа ветвей и из-за близости участка к водоёму.