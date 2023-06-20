Сын Меньшовой Андрей женился на звезде сериала Триггер Кукушкиной

23:18 2023-06-20

Актеры Андрей Гордин (сын Игоря Гордина и Юлии Меньшовой) и Мария Кукушкина стали мужем и женой.

16 мая молодые люди объявили о помолвке, а теперь сыграли свадьбу в кругу самых близких людей.

Встречаются Андрей Гордин и Мария Кукушкина с 2019 года. Сочетались узами брака актеры сегодня, 20 июня.

Счастливый молодой человек написал сегодня утром о том, что женится на красивой и смешной девчонке, имея в виду свою избранницу.

Семья Андрея хорошо относится к Марии, которая сумела подружится с Юлией Меньшовой и сестрой возлюбленного Таисией.

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