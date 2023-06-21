В Минобороны Украины признали сложности во время наступления в Запорожье

Маляр отметила, что украинские военные ведут ожесточенные бои и сталкиваются с проблемами при разминировании минных полей. Она подчеркнула, что оценка успеха операции ВСУ не должна основываться на количестве пройденных километров или захваченных населенных пунктов.

Одновременно Маляр отметила, что население Украины мечтает о наступлении, которое напоминало бы сцены из кинофильмов - быстрое и безукоризненное.

Однако она подчеркнула, что реальная военная операция отличается от фильмов. Продвижение украинских войск будет происходить постепенно, с трудностями и сопротивлением со стороны противника.