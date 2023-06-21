Le Monde: Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО

По информации, полученной из источника во французском правительстве, Париж планирует поддержать стремление Украины присоединиться к альянсу. Франция видит в этом шаге самостоятельную гарантию безопасности для Украины. Вопрос о вступлении Украины в НАТО был обсужден на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.

Статья отмечает, что данное намерение может побудить президента Украины Владимира Зеленского к началу переговоров, в зависимости от результатов контрнаступления.

Однако журналисты подчеркивают, что Франция не рассмотрит возможность вступления Украины в НАТО в период продолжающегося конфликта.