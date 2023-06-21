Блинкен передал Си Цзиньпину позицию США по Тайваню

Он заявил, что Соединенные Штаты не признают независимость Тайваня и не желают вступать в конфликт с Китаем. Блинкен подчеркнул, что США не стремятся к развитию новой "холодной войны" и не пытаются изменить политическую систему Китайской Народной Республики.

Си Цзиньпин выразил надежду на преодоление трудностей в отношениях между США и Китаем, отметив, что соревнование между великими державами не соответствует современным тенденциям.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо, чтобы США уважали Китай и не наносили ущерб его законным правам и интересам.