Литва ужесточает требования к транзиту товаров через Беларусь

Согласно новым правилам, начиная с 3 июля, производители товаров должны будут предоставлять декларацию, подтверждающую ряд важных деталей. В этой декларации производитель должен будет указать, что знает продавца и покупателя товара в третьей стране, и что товар будет транзитом проходить через Беларусь или Россию, и не будет перепродан в этих странах. Кроме того, производителю также требуется знать конечного потребителя товара в третьей стране.

Таможенный департамент Литвы утвердил список товаров, для которых эти новые требования будут обязательными. В этот список включены товары двойного назначения, которые могут использоваться как для военных целей, так и для увеличения производственных мощностей российской промышленности.