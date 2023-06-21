Сын Джо Байдена признал свою вину по трем обвинениям

Согласно опубликованному документу, Хантер Байден обвиняется в двух случаях "умышленной неуплаты налогов". Он согласился признать свою вину в отношении этих обвинений, по которым ведется дело.

Что касается третьего обвинения, в середине октября Хантер Байден нарушил закон, владея пистолетом Colt и употребляя запрещенные препараты. По этому случаю сын президента согласился на досудебные меры.

Однако в публикации не уточняется, какие именно меры будут приняты в отношении наркотических веществ - возможно, это может включать реабилитационную программу или другую форму помощи.