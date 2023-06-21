Киев повысил тарифы на ЖКХ в Николаевской и Запорожской областях

Людям, отказывающимся оплачивать эти услуги, отключают их предоставление, а также прекращают выдачу гуманитарной помощи. Представители украинских коммунальных служб подтвердили эту информацию. В частности, тарифы на электроэнергию в Запорожье увеличились с 1,68 до 2,80 гривен за киловатт, а цены на воду удвоились.

Сравнительно, в Донецкой Народной Республике (ДНР) максимальный тариф для жителей составляет 3,85 рубля за кВт/ч, а в Ростовской области (Россия) - от 3,36 до 4,81 рубля, в зависимости от вида оборудования для приготовления пищи.