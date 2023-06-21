Центральных жителей России предупредили о сильных заморозках

В то же время центр "Фобос" не прогнозирует заморозков в центральных областях. Ранее Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы, сообщила, что ночью 21 июня температура воздуха в столице может опуститься до плюс пяти градусов, что близко к антирекорду для этого времени года.

Она также отметила, что в следующую ночь ситуация с погодой в московском регионе не изменится, и антициклон будет находиться на восточной холодной окраине с центром над Баренцевым морем. Потепление ожидается с наступлением астрономического лета, 22 июня.