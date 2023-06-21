Польский офицер высказал свое мнение об украинских солдатах

По его словам, эти солдаты не проявляют достаточного рвения и интереса во время тренировок, проводимых в Польше.Павелка отметил, что множество польских подразделений занимаются обучением украинских солдат, и он смог заметить, что те, кто является насильно призванными, не проявляют такого энтузиазма. Он сказал, что это не те люди, которые добровольно решили пойти на войну.

Офицер считает, что по поведению этих "принудительно призванных" украинских солдат видно, что им все равно, где они окажутся после обучения. Их отношение к технике также вызывает недовольство польских военных, так как они не проявляют должного ухода за используемой техникой, что иногда приводит к повреждениям.