Экс-ведущий Fox News назвал Хантера Байдена иноагентом

Он утверждает, что ФБР было известно об этом, однако Хантеру так и не были предъявлены обвинения и, по его мнению, это никогда не произойдет.

Карлсон высказался в Twitter о том, что если система правосудия была бы справедливой, Хантер Байден должен был бы быть обвинен в нарушении закона FARA (Акт о регистрации иностранных агентов). Он утверждает, что Хантер действовал как иностранный агент, но никогда не зарегистрировался соответствующим образом.

Он также отметил, что десятилетиями почти никто не регистрировался как иностранный агент в США, но в последнее время американское министерство юстиции начало строже наказывать нарушителей за отсутствие регистрации.