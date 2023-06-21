Важная деталь о потерянном в Атлантике батискафе стала известна

В результате этого максимальная глубина погружения батискафа была ограничена до трех тысяч метров. Напомним, что обломки "Титаника" находятся на глубине 3 800 метров. В презентации от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории OceanGate также было указано ограничение максимальной глубины погружения батискафа в три тысячи метров.

В связи с этим Стоктон Раш объявил о необходимости поиска финансирования для компании, направленного на разработку новых аппаратов, способных погружаться на большую глубину, чем "Титан".