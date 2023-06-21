На пропавшем батискафе в Атлантическом океане осталось воздуха на 40 часов

06:39 2023-06-21

Представитель береговой охраны США, Джейми Фредерик, сообщил, что оставшийся запас воздуха в пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" составляет около 40 часов.

Он подчеркнул, что эти данные являются предварительными. Если подводный аппарат не поврежден и продолжает функционировать, запас воздуха иссякнет в четверг в 13:30 по московскому времени. Несмотря на проведение поисковых операций, пока не было получено никаких результатов.

В понедельник компания OceanGate Expeditions сообщила о пропаже своего батискафа с пятью членами экипажа, которые предназначались для экскурсий к месту гибели "Титаника". Связь с батискафом потеряна примерно через 1 час 45 минут после его погружения в воскресенье.