Россия доставила «неприятный сюрприз» для ВСУ через австрийского полковника

Полковник отметил тактический прогресс российской пехоты и танковых соединений, а также достижения России в области радиоэлектронной борьбы. Особое внимание было обращено на воздушное превосходство российской военной авиации и эффективность применения российскими войсками ударных вертолетов.

Австрийский полковник отметил, что Украину ошеломило восстановление российского контроля над средствами связи и блокировка использования украинскими силами беспилотников. Также он подчеркнул необходимость противовоздушной обороны для защиты украинских колонн от атак вертолетов и обеспечения безопасности наступающих войск до места боевого столкновения.