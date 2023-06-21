Португалия побеждает Исландию в 200-м матче Роналду за сборную

Эта победа стала четвертой для португальской команды в текущем отборочном турнире, и общий счет в их пользу составил 14:0. Исландцы показали сильную игру и были близки к прерыванию победной серии команды Роберто Мартинеса, но не смогли удержаться в концовке матча.

На 81-й минуте бывший полузащитник борисовского БАТЭ, Виллюм Тор Виллюмсон, получил красную карточку. А на 89-й минуте Криштиану Роналду забил единственный гол. Этот матч также отмечает важный момент в карьере Роналду, поскольку он стал первым футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за свою национальную сборную.