В своем интервью на YouTube-канале Judging Freedom он заявил, что после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в специальной операции, Россия может захватить города Одессу и Харьков. Дэвис предполагает, что российские войска могут провести контрудар с привлечением свежих войск, а украинской стороне не хватит ресурсов для их остановки. В таком сценарии Украина может потерять Одессу, Харьков или, в худшем случае, оба города одновременно.

Эксперт также отметил, что обучение украинских бойцов использованию западной военной техники не позволило им организовать успешное контрнаступление. ВСУ повторили те же ошибки, которые привели к их поражению.