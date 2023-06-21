Обнаружены подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа «Титан»

Это судно отправилось к месту катастрофы "Титаника" и исчезло с радаров в понедельник. Канадский самолет Р-3 зарегистрировал подводные звуки в указанной области. После этого была проведена операция с использованием дистанционно управляемого аппарата, который был направлен в эту область, однако результаты оказались отрицательными.

Поиск потерянной подводной лодки продолжается. По информации телеканала CNN, экипажи, занимающиеся поисками, обнаружили акустическую обратную связь, напоминающую стук, но не удалось установить, когда эти звуки возникли и как долго они продолжались.