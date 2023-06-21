Скончался Михаил Ложкин, актер сериала «Невский»

Печальную весть о его смерти распространили в официальных аккаунтах Большого театра кукол в социальных сетях. Пока не было официально объявлено о причинах смерти артиста. Известно, что у него осталась жена и маленький ребенок.

В сообщении культурного учреждения, где Ложкин долгие годы трудился, говорится: "Мы не в силах найти слова и по-прежнему не можем поверить. Мы понимаем, что вы хотите проститься с Мишей, но пока не можем сообщить, когда это будет возможно. Мы расскажем вам позже, а сейчас просто промолчим. Наши сердца разбиты".