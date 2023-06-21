Президент Бразилии призвал Россию и Украину найти путь к миру в срочном порядке

В интервью газете Corriere della Sera он выразил убеждение, что военное разрешение конфликта неприемлемо. Президент Лула направил специального посланника в Москву и Киев, чтобы обсудить эту проблему. Он подчеркнул, что мир должен быть приоритетом, особенно учитывая страдания людей от голода и несправедливости.

Президент также сообщил о своих планах обсудить эту тему с папой Римским Франциском при следующей встрече, отметив, что в прошлом они обсуждали вопросы неравенства в мире и необходимость солидарной экономики.